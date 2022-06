TMW, Italiano non vuole rinnovare con la Fiorentina. Lo vuole la Juve se Allegri andasse al PSG

Il rinnovo di Vincenzo Italiano con la Fiorentina è ancora in fase di stallo. Dopo una prima intesa verbale, la società viola avrebbe successivamente trasmesso un’offerta scritta inferiore alle aspettative per il diretto interessato e per un consono adeguamento dell’ingaggio allo staff. Una situazione che ha creato tensione, al punto che Italiano adesso sembra non voler rinnovare. Saranno giorni lunghi in casa Fiorentina in attesa di risolvere la situazione.

Intanto a studiare il profilo di Italiano in ottica futura c’è la Juventus. Il club bianconero ha lanciato segnali di apprezzamento già nei mesi scorsi. Se Allegri dovesse clamorosamente approdare a Parigi (prossima settimana possibile un summit tra l’allenatore livornese e la Juve per il futuro) Italiano diventerebbe un serio candidato. Ma al momento siamo nel campo delle ipotesi e degli apprezzamenti lanciati a più riprese. Lo riporta Tuttomercatoweb LA FIORENTINA SU MUSAH DEL VALENCIA Tuttosport, Fiorentina interessata a Musah del Valencia. Costa 15 milioni, può sostituire Castrovilli