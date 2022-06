Tuttosport, Fiorentina interessata a Musah del Valencia. Costa 15 milioni, può sostituire Castrovilli

Come scrive Tuttosport, il club viola ha messo gli occhi su Yunus Musah, giovane classe 2002 del Valencia. Americano di New York, può giocare sia da centrocampista centrale che da mezzala o trequartista ed ha caratteristiche molto simili a quelle di Castrovilli che potrebbe andare a sostituire visto l’infortunio. La sua valutazione, abbastanza importante, si aggira sui 15 milioni. Nonostante ciò, la Fiorentina ci sta facendo qualcosa in più di un semplice pensiero.

IL PUNTO SUL MERCATO DELLA FIORENTINA DEL CORRIERE