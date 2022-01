Dalla Francia: la Fiorentina pensa a Dagba per giugno. Concorrenza di Arsenal e Borussia Dortmund

Colin Dagba nel mirino della Fiorentina per il prossimo mercato estivo? Secondo quanto riportato da Footmercato.net, il terzino francese è alla ricerca di un progetto solido per tornare protagonista. Dopo essere stato utilizzato in maniera piuttosto costante lo scorso anno, il francese è finito ai margini progetto PSG a tal punto che il club non si opporrebbe ad una sua cessione. Nell’attuale finestra di mercato si registra il solo interesse del Saint-Etienne, club che non convince il giocatore. Per giugno, invece, la concorrenza sarebbe molto più folta con Real Betis, Borussia Gladbach, Borussia Dortmund, Arsenal e Fiorentina.

