Interesse reale del PSG per Chiesa. Ma il ragazzo vorrebbe restare in A e andare magari alla Juve

di Lorenzo BigiottiNelle ultime ore abbiamo letto di un'interesse del Paris Saint Germain per Federico Chiesa. Questo interesse sembra trovare molte conferme, dato che il mister dei francesi Tuchel lo...

di Lorenzo Bigiotti

Nelle ultime ore abbiamo letto di un'interesse del Paris Saint Germain per Federico Chiesa. Questo interesse sembra trovare molte conferme, dato che il mister dei francesi Tuchel lo stima moltissimo. I ricchissimi parigini sembrerebbero pronti per la prossima estate a presentare un'offerta davvero importante alla Fiorentina.

Tuttavia, il giocatore non sembra essere interessato alla proposta per due motivi: il primo è che il campionato francese è davvero di basso livello e ritenuto non ideale per la crescita di un giocatore ancora molto giovane. Il secondo è che il talento viola non se la sentirebbe ancora di intraprendere un'avventura fuori dai confini nazionali. Inoltre, non dobbiamo scordare la volontà sempre del ragazzo che la scorsa estate voleva il trasferimento alla Juventus e che i Della Valle avevano già avallato.

PSG-Chiesa, interesse reale ma trattativa difficile