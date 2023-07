Vlahovic e la Juventus al capolinea, un flop per i bianconeri. L’ex Fiorentina ha scelto il Psg

Ospite negli studi di Sportitalia per la trasmissione “Sportitalia Mercato”, il giornalista ed esperto di calciomercato Alfredo Pedullà ha dato gli ultimi aggiornamenti sulle trattative di calciomercato. Queste le sue dichiarazioni:

Su Vlahovic-PSG: Nelle ultime ore Vlahovic ha ribadito la priorità che darebbe al PSG in caso di cessione. La Juventus ci sta pensando seriamente. Non ci sono stati contatti tra le due società perché il PSG ha prima sondato la disponibilità di Vlahovic ed ha avuto un’apertura totale dal calciatore. Operazione da 70-75 milioni più bonus per arrivare a 85. Oggi il PSG non ha altri candidati altrettanto validi: Kane vuole solo il Bayern.

L’ESTREMO DIFENSORE DELLA NAZIONALE CROATA PARLA DI UN POSSIBILE TRASFERIMENTO