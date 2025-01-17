Inter, Inzaghi sorride in vista della Fiorentina: Acerbi ha lavorato in gruppo, è recuperato

L'Inter recupera Acerbi in vista del match di recupero contro l'Inter, previsto il 9 febbraio

La Fiorentina recupererà il match contro l'Inter il 9 febbraio, gara che riprenderà dal 20'. I nerazzurri si avvicinano all'impegno contro i viola con una buona notizia: stando a quanto riportato da TMW, Francesco Acerbi ha lavorato con il resto del gruppo e potrebbe essere convocato già per il posticipo della 21° giornata contro l'Empoli. Preoccupavano anche le condizioni di Davide Frattesi a seguito di un affaticamento: il centrocampista ha svolto un lavoro personalizzato, tuttavia potrà essere presente per la partita del Franchi.

Palladino: “Ranieri capitano. Ho parlato con Gudmundsson e Commisso. Ci manca fisicità nel mezzo”

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