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Acerbi: "Vincere aiuta a vincere. Io al posto di Chiellini? No, lui è un campione, lo aspettiamo"

Anche il difensore della Lazio Francesco Acerbi, protagonista questa sera nel successo (0-3) contro la Bosnia con un gol ed un'ottima prestazione difensiva, parla ai microfoni Rai dopo la gara andata...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
15 novembre 2019 23:54
Acerbi: "Vincere aiuta a vincere. Io al posto di Chiellini? No, lui è un campione, lo aspettiamo" -
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Anche il difensore della Lazio Francesco Acerbi, protagonista questa sera nel successo (0-3) contro la Bosnia con un gol ed un'ottima prestazione difensiva, parla ai microfoni Rai dopo la gara andata in scena a Sarajevo: "Siamo un bel gruppo, vincere aiuta a vincere. Io al posto di Chiellini? No, sono contento di quello che sto facendo, ma lui è un campione e lo stiamo aspettando".

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