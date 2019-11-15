Acerbi: "Vincere aiuta a vincere. Io al posto di Chiellini? No, lui è un campione, lo aspettiamo"
Anche il difensore della Lazio Francesco Acerbi, protagonista questa sera nel successo (0-3) contro la Bosnia con un gol ed un'ottima prestazione difensiva, parla ai microfoni Rai dopo la gara andata...
A cura di Redazione Labaroviola
15 novembre 2019 23:54
Anche il difensore della Lazio Francesco Acerbi, protagonista questa sera nel successo (0-3) contro la Bosnia con un gol ed un'ottima prestazione difensiva, parla ai microfoni Rai dopo la gara andata in scena a Sarajevo: "Siamo un bel gruppo, vincere aiuta a vincere. Io al posto di Chiellini? No, sono contento di quello che sto facendo, ma lui è un campione e lo stiamo aspettando".