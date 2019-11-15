Acerbi: "Vincere aiuta a vincere. Io al posto di Chiellini? No, lui è un campione, lo aspettiamo"

Anche il difensore della Lazio Francesco Acerbi, protagonista questa sera nel successo (0-3) contro la Bosnia con un gol ed un'ottima prestazione difensiva, parla ai microfoni Rai dopo la gara andata...

Anche il difensore della Lazio Francesco Acerbi, protagonista questa sera nel successo (0-3) contro la Bosnia con un gol ed un'ottima prestazione difensiva, parla ai microfoni Rai dopo la gara andata in scena a Sarajevo: "Siamo un bel gruppo, vincere aiuta a vincere. Io al posto di Chiellini? No, sono contento di quello che sto facendo, ma lui è un campione e lo stiamo aspettando".