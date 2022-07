Cori ed insulti per Acerbi, il difensore è sempre più lontano dalla Lazio. Occasione Fiorentina?

Lazio ed Acerbi, la tensione raggiunge le stelle. La distanza tra il difensore biancoceleste ed i tifosi laziali aumenta sempre di più, e sembra ormai impossibile arrivare ad una riappacificazione. Il calciatore italiano è arrivato oggi in ritiro ad Auronzo, dove i tifosi hanno fatto partire nei suoi confronti un’accesa contestazione. “Acerbi pezzo di m…” è solo uno dei tanti insulti rivolti verso il numero 33. Il centrale ex Sassuolo si allontana sempre di più dalla Capitale e potrebbe diventare una grossa occasione di mercato. La concorrenza non manca, sul difensore ci sono Inter, Milan e Juventus, oltre che alla Fiorentina.