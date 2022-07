Nazione, in caso di partenza di Nastasic, la Fiorentina piomberebbe su Acerbi della Lazio

Come racconta La Nazione, in caso di addio di un centrale difensivo, resta da monitorare il futuro di Francesco Acerbi che, però, è di piede sinistro e dal lato mancino la Fiorentina è coperta con Igor, pur avendo la necessità di inserire una pedina, sotto il profilo numerico, considerato Nastasic (mancino) che ha un altro anno di contratto, non ha praticamente mai giocato per problemi fisici, e potrebbe lasciare Firenze in cerca di rilancio. Ecco allora che la pista per il centrale italiano potrebbe diventare calda qualora partisse il serbo

GOLLINI E’ UN NUOVO PORTIERE VIOLA