Corsa all’Europa, gol Acerbi in fuorigioco, Caressa attacca: “Se c’è l’errore la partita va rigiocata”

Fabio Caressa ha espresso così il suo pensiero a Sky Sport sul gol del 4-3 di Acerbi in Lazio-Spezia firmato in fuorigioco: “Rocchi deve farci sentire l’audio del VAR e ci deve dire se questo è stato un errore di comunicazione o meno. Se Pairetto ha deciso senza aspettare il VAR non deve arbitrare mai più, oppure se c’è stato un errore tecnico ce lo deve dire. Se ammettono l’errore tecnico, se ammettono di non essersi accorti che non c’era il portiere in porta e quindi che Acerbi era in fuorigioco, va ripetuta la partita”.

