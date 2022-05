Italiano: “Quattro partite fa è venuto fuori il putiferio per Dragowski, il portiere non è il problema”

Vincenzo Italiano ha parlato dalla sala stampa di San Siro dopo la partita persa contro il Milan, queste le parole dell’allenatore della Fiorentina

“Abbiamo giocato alla pari con il Milan, nel primo tempo tempo soprattutto, potevamo andare in vantaggio con Cabral, il portiere è stata una grande sorpresa in questa stagione, purtroppo non gli si è alzata la palla, poi potevamo rimediare, anche Terracciano poteva rimediare con la parata ma non gli è riuscita e non è un problema, andiamo avanti. Quattro partite fa ha giocato un altro portiere ed è venuto fuori un putiferio, quindi meglio che non commento le critiche a Terracciano.

Ha regnato l’equilibrio, avevamo di fronte una grande squadra, nel primo tempo abbiamo creato tanto, nel secondo tempo non abbiamo creato tanto perchè ci siamo abbassati, abbiamo sbagliato un gol clamoroso nel secondo tempo. Personalmente volevo vedere una Fiorentina diversa oggi rispetto alle ultime partite e l’ho vista, i ragazzi sono delusi e amareggiati. Ripartiamo mercoledi, prepareremo bene la gara contro la Roma, abbiamo una settimana tipo.

Ci sono momenti dove riesci a fare gol alla prima occasione e altri momenti invece questo non accade, in certe situazioni potevamo gestire meglio alcune occasioni e dovevamo fare meglio. Tra Salernitana e Udinese avevamo perso brillantezza quando non avevamo la palla, oggi l’abbiamo ritrovata, è stata questa la Fiorentina vista tutto l’anno. Proveremo in tutti i modi a mettere la ciliegina, vogliamo metterla.

All’andata eravamo stati concreti, non avevamo tirato tantissimo e abbiamo fatto quattro gol, oggi la partita è stata molto equilibrata. Il Milan è una grande squadra, basta vedere chi hanno inserito, faccio un grande in bocca al lupo al mister che è una gran persona”

