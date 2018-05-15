La Nazione, ecco i due nomi che punta Corvino per la difesa

Sulle pagine de La Nazione tiene già banco il calciomercato, in particolare per quanto riguarda il reparto arretrato, nonostante appaia il maggiormente fornito. Il DG Corvino sta cercando dei difensor...

Sulle pagine de La Nazione tiene già banco il calciomercato, in particolare per quanto riguarda il reparto arretrato, nonostante appaia il maggiormente fornito. Il DG Corvino sta cercando dei difensori italiani e che conoscono già bene il campionato in modo che si possano inserire fin da subito.

Il primo giocatore attenzionato è Davide Santon. Il giocatore dell'Inter ha il contratto in scadenza e l'Inter lo vorrebbe cedere anche a condizioni di favore. Sulle sue tracce ci sono anche il Watford e la Sampdoria.

Il secondo sarebbe Francesco Acerbi. Il giocatore mancino potrebbe essere il sostituto ideale del povero Davide Astori. Copre lo stesso ruolo con intelligenza e personalità. Per strapparlo al Sassuolo tuttavia occorrono molti soldi.

Un altro che piace meno ma è tenuto d'occhio, è sempre un calciatore dell'Inter e corrisponde al nome di Andrea Ranocchia. Il ragazzo ha disputato una buona stagione ma con l'arrivo di De Vrij appare sempre più chiuso.