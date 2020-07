Come riporta Sportmediaset.it periodo nero per la Lazio, terza sconfitta consecutiva. Gli animi a fine gara si sono accesi. Negli spogliatoi violenta discussione, rissa sfiorata tra Acerbi ed il direttore sanitario Pulcini. La discussione è nata sul perchè si registrano tanti infortuni che limitano le scelte di mister Inzaghi.

La violenta discussione è scoppiata nel post gara della sfida di oggi contro il Sassuolo, parole grosse ed accuse rivolte ad alcuni calciatori per scarso impegno. La qualificazione in Champions non dovrebbe però essere in discussione. Serve trovare quindi serenità all’interno dell’ambiente biancoceleste.