Convocati Sassuolo: Di Francesco ne chiama 21. C'è Acerbi, out Missiroli
Eusebio Di Francesco ha convocato 21 giocatori per la sfida di domani sera al Franchi. Fa parte del gruppo anche Acerbi, che ha recuperato dal fastidio al naso. Out invece Missiroli.PORTIERI1 Alberto...
Eusebio Di Francesco ha convocato 21 giocatori per la sfida di domani sera al Franchi. Fa parte del gruppo anche Acerbi, che ha recuperato dal fastidio al naso. Out invece Missiroli.
PORTIERI
1 Alberto POMINI
47 Andrea CONSIGLI
79 Gianluca PEGOLO
DIFENSORI
5 Luca ANTEI
13 Federico PELUSO
15 Francesco ACERBI
20 Pol LIROLA
23 Marcello GAZZOLA
28 Paolo CANNAVARO
39 Cristian DELL’ORCO
CENTROCAMPISTI
4 Francesco MAGNANELLI
6 Lorenzo PELLEGRINI
12 Stefano SENSI
22 Luca MAZZITELLI
ATTACCANTI
9 Pietro IEMMELLO
10 Alessandro MATRI
11 Gregoire DEFREL
17 Nicholas PIERINI
27 Federico RICCI
90 Antonino RAGUSA
98 Claud ADJAPONG