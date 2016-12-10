Qui Sassuolo, Acerbi potrebbe saltare la Fiorentina. Trauma contusivo al naso

Non solo Acerbi, anche il centrocampista Missiroli in dubbio per la trasferta di Firenze. Entrambi non si sono allenati questa mattina

Meno due alla gara di lunedì sera alle 19 tra Fiorentina e Sassuolo, dal centro sportivo neroverde arrivano notizie preoccupanti per Di Francesco che potrebbe non avere disponibile il centrale difensivo Acerbi che questa mattina non si è allenato con il resto del gruppo per via del trauma contusivo al naso. In dubbio anche Missiroli per via di un affaticamento muscolare dopo la gara di Europa League, entrambi questa mattina non si sono allenati e saranno da valutare.