La Fiorentina vuole Acerbi: già avviati i contatti con l'entourage. Quanto costa...

28 presenze e 3 gol all'attivo, tra campionato e coppe, in questa stagione per il difensore del Sassuolo

Secondo quanto riportato da fonti vicine alla società del Sassuolo Calcio pare che la Fiorentina si stia già muovendo sul mercato in vista della prossima stagione e che uno degli obiettivi privilegiati sia proprio un difensore attualmente in forza alla squadra emiliana. Stiamo parlando di Francesco Acerbi che, dopo il debutto in Serie A con la maglia del Chievo Verona e la non troppo positiva esperienza sulla sponda rossonera di Milano, ha trovato la definitiva consacrazione nella provincia d'oro del calcio italiano.

Il rendimento del difensore classe '88 non è certo passato inosservato ed infatti pare che già molti club si siano mossi tempestivamente per assicurarsi le sue prestazioni visto che, con molta probabilità, lascerà il Sassuolo al termine della stagione. Inter, Roma, Lazio e Napoli al momento sembrano le principali pretendenti.

Tuttavia pare che anche la Fiorentina sia fortemente interessata al giocatore tanto che, stando alle indiscrezioni, gli uomini mercato della società gigliata avrebbero già preso contatti con il suo entourage al fine di definire un accordo che consentirebbe l'approdo di Acerbi a Firenze già nella prossima sessione di mercato. Al momento il prezzo del cartellino del difensore, che ha all'attivo anche due presenze con la maglia della nazionale, è fissato ad una cifra non inferiore ai 15 milioni di euro.

Gianmarco Biagioni