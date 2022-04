Acerbi ride dopo il gol del Milan, la denuncia di Criscitiello: “Merita approfondimento della Procura”

Le risate di Acerbi dopo il gol subito dalla Lazio nei minuti di recupero contro il Milan hanno fatto e stanno facendo molto discutere, ne ha parlato anche il direttore di Sportitalia, Michele Criscitiello, che scrive: “Il Milan ha dominato a Roma ma le sceneggiate di Acerbi meritano un approfondimento della Procura Federale che continua ad essere cieca e sorda nei finali di stagione. La cosa più brutta della serie A, da sempre, sono le ultime 5-6 partite. Dove inizia ad esserci un’insalata russa che non rende onore al campionato. Squadre che non hanno mai vinto iniziano a vincere, squadre che non segnano iniziano a segnare e schizza media punti e media gol. Poi naturalmente ci sono anche le eccezioni. Il Bologna che fa punti a Milano lo è. L’Empoli che non si nasconde con il Napoli anche. Ma solitamente l’insalata russa è più per quelli che hanno l’acqua alla gola. La Procura Federale, anche in questo caso, conferma che non serve a nulla. Anche il nome “Procura” andrebbe abolito. Insieme alla Covisoc sono due entità assolutamente inutili”

LA QUASI RISSA IN CAMPO TRA ACERBI E MARUSIC