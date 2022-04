Rissa in casa Lazio: Acerbi se la ride dopo il gol del Milan, Marusic gli urla in faccia, quasi alle mani

Il Milan ha sbancato l’Olimpico con un gol pesantissimo di Tonali in pieno recupero. Complice una difesa, quella della Lazio, disastrosa come spesso accade. Impressionante in negativo la prestazione di Acerbi, lontanissima ombra del difensore centrale che una volta faceva la differenza e colpevole in occasione di entrambi i gol, soprattutto quello decisivo. Non è passata inosservata una scena nel finale, con Acerbi che ride dopo il secondo gol e con Marusic che lo raggiunge, gli urla qualcosa, rissa sfiorata. Momenti di nervosismo, all’interno di una difesa penalizzata da uno dei elementi sulla carta più rappresentativi. Lo scrive sul proprio sito Alfredo Pedullà.

