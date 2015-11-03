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Notizie Marusic Fiorentina

Marusic espulso nel finale per rissa: salterà la prossima sfida mercoledì contro la Fiorentina

04 gennaio 2026 14:42

Corriere dello Sport svela: "Idea Marusic se va via Dodò. Ma occhio a Ratiu del Rayo"

14 giugno 2025 09:40

Da Roma: futuro di Marusic alla Lazio ancora da definire. Fiorentina ci pensa come vice-Dodo

09 giugno 2025 14:45

Corriere dello Sport: "Marusic potrebbe salutare la Lazio: in caso di addio ci pensa la Fiorentina"

17 maggio 2025 12:10

Rissa in casa Lazio: Acerbi se la ride dopo il gol del Milan, Marusic gli urla in faccia, quasi alle mani

24 aprile 2022 23:23

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