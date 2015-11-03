Notizie Marusic Fiorentina

Marusic espulso nel finale per rissa: salterà la prossima sfida mercoledì contro la Fiorentina
04 gennaio 2026 14:42
Corriere dello Sport svela: "Idea Marusic se va via Dodò. Ma occhio a Ratiu del Rayo"
14 giugno 2025 09:40
Da Roma: futuro di Marusic alla Lazio ancora da definire. Fiorentina ci pensa come vice-Dodo
09 giugno 2025 14:45
Corriere dello Sport: "Marusic potrebbe salutare la Lazio: in caso di addio ci pensa la Fiorentina"
17 maggio 2025 12:10
Rissa in casa Lazio: Acerbi se la ride dopo il gol del Milan, Marusic gli urla in faccia, quasi alle mani
24 aprile 2022 23:23
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