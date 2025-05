Corriere dello Sport: “Marusic potrebbe salutare la Lazio: in caso di addio ci pensa la Fiorentina”

Il Corriere dello Sport concentra l’attenzione sulle strategie di mercato della Lazio, in particolare sul rinnovamento delle corsie esterne. Tra i profili seguiti c’è Junior Firpo, terzino sinistro con un passato al Barcellona e attualmente al Leeds. Firpo è in scadenza di contratto, si prepara a lasciare l’Inghilterra e sta valutando diverse offerte. La Lazio lo tiene d’occhio, così come altri esterni bassi, in vista di una probabile rivoluzione in quel reparto.

La situazione attuale vede Elseid Hysaj sotto contratto fino al 2026, ma con un futuro tutto da definire. Adam Marušić, invece, ha appena beneficiato di un rinnovo automatico, anche se non è esclusa un’ulteriore estensione del contratto. Proprio Marušić, però, nelle ultime ore è stato accostato anche alla Fiorentina, segno che qualcosa potrebbe muoversi anche sul suo fronte.