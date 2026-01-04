4 Gennaio 2026 · Ultimo aggiornamento: 17:04

Labaro viola: il mondo viola minuto per minuto
Marusic espulso nel finale per rissa: salterà la prossima sfida mercoledì contro la Fiorentina

News

Redazione

4 Gennaio · 14:42

di

Attimi di pura follia al minuto 88 tra Adam Marusic e Pasquale Mazzocchi, entrambi espulsi con cartellino rosso diretto dall’arbitro Massa. Tutto nasce da un contatto tra i due: il terzino della Lazio sembra rifilare un calcio all’azzurro, scatenando una reazione che degenera in una vera e propria azzuffata. I giocatori vengono separati a fatica, addirittura con l’intervento di Antonio Conte e dei compagni di squadra, prima che il direttore di gara prenda la decisione definitiva. La Lazio continua così il suo periodo senza vittorie e dovrà affrontare la prossima partita contro la Fiorentina con due uomini importanti fuori per squalifica.

