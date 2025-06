Corriere dello Sport svela: “Idea Marusic se va via Dodò. Ma occhio a Ratiu del Rayo”

Se non dovesse arrivare lo sperato rinnovo di Dodo con la Fiorentina, la società viola non intende farsi trovare impreparata. I dirigenti pensano a Adam Marusic, in scadenza nella prossima stagione con la Lazio. Il montenegrino ha caratteristiche ideali per il modulo viola e farebbe al caso del nuovo allenatore.

Ma non è l’unica pista: un’altra idea porta in Spagna al Rayo, dove gioca Andrei Ratiu. Il rumeno classe ’98 ha un contratto fino al 2028 e una clausola rescissoria da 25 milioni. Non solo, 1150% della sua cessione andrà nelle casse del Villarreal, che ha anche una clausola di riacquisto pari a 7 milioni. La Fiorentina, per ora, osserva anche in base alla situazione di Dodo. Lo riporta il Corriere dello Sport.