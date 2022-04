Corsi: “Grazie a Spalletti abbiamo vinto contro la Fiorentina. Quest’anno a Firenze lasciamo stare…”

Il presidente dell’Empoli Fabrizio Corsi è intervenuto a Dazn dopo la vittoria contro il Napoli in rimonta, queste le sue parole dove ricorda anche due partite contro la Fiorentina, una di questa stagione e l’altra negli anni 90 con lo stesso Luciano Spalletti in panchina:

“Spalletti ha detto che Empoli è l’Oxford del calcio e io magnifico rettore? In realtà rettore è stato lui che ci ha innescato questa bellissima cavalcata, mi viene in mente la vittoria di Firenze per 2-1 con gol di Martusciello e con lui in panchina. Lui ha dato anima e sangue per questa società grande in una piccola città. Quest’anno nel girone di ritorno non siamo stati fortunati e certe partite non ci sono girate bene, mi viene da pensare alla partita contro la Fiorentina, lasciamo stare…”

VICINO LO SCONTRO TRA I TIFOSI DELLA FIORENTINA E QUELLI DELLA SALERNITANA