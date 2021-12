Acerbi polemizza: “Meno male che la gente non sa cosa succede nel nostro spogliatoio”

“Non me ne frega nulla di quello che si dice su di noi – ha detto Francesco Acerbi a DAZN -, fa parte del nostro lavoro. Meno male che la gente non sa cosa succede nello spogliatoio. Non può farci piacere essere al decimo posto con la rosa e l’allenatore che abbiamo. Ce la stiamo mettendo tutta, oggi dovevamo vincere ad ogni costo”.

