Acerbi punge la Juve: “Dicono che l’Inter debba stravincere ma sono loro ad aver speso 200 milioni”

Dopo la partita pareggiata 1-1 in casa del Genoa, il difensore dell’Inter Francesco Acerbi ha parlato ai microfoni di Dazn della lotta scudetto, che ormai coinvolge soltanto i nerazzurri e la Juventus: “Dicono che siamo i più forti, ma guardate quelli che sono andati via la scorsa estate: Brozovic, Handanovic, Dzeko e Lukaku erano fortissimi. Dicono che dobbiamo stravincere il campionato, ma la Juventus ha speso 200 milioni per Vlahovic, Chiesa e Bremer, mentre noi abbiamo preso giocatori a parametri zero”. Lo riporta La Repubblica.

