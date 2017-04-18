Perché Acerbi non potrà essere il colpo della Fiorentina in difesa

Acerbi obiettivo della Fiorentina? No, non ci sono possibilità che il difensore arrivi a Firenze, i motivi sono due...

Sono già diverse settimane che stiamo leggendo il nome di Francesco Acerbi accostato a quello della Fiorentina come prossimo colpo viola per la difesa dopo l'addio ormai certo di Gonzalo Rodriguez. Questa indiscrezione però non corrisponde alla realtà dato che la Fiorentina non ha mai chiesto il difensore del Sassuolo e non ha nemmeno intenzione di farlo. Le motivazioni sono due, la prima è di carattere puramente tecnico visto che il difensore ha le stesse caratteristiche di Davide Astori, che sarà la colonna viola in difesa anche per il prossimo anno. Infatti entrambi i difensori sono di piede sinistro e questo non gioverebbe assolutamente per il reperto difensivo. La seconda motivazione è di carattere economico, la Fiorentina non ha intenzione di spendere 15 milioni di euro per un difensore che il prossimo anno compirà 30 anni e sul quale si scatenerà un asta di mercato.

Flavio Ognissanti