Corriere dello Sport, se Di Francesco sarà il nuovo tecnico viola Acerbi arriverà alla Fiorentina

Il Corriere dello Sport Stadio lancia la sua indiscrezione, la Fiorentina scrive il suo primo obiettivo in caso di arrivo di Di Francesco

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport è Francesco Acerbi il grande obiettivo per la difesa viola in caso di arrivo in panchina di Eusebio di Francesco in panchina. Il centrale di difesa classe 88 che tanto sta facendo bene al Sassuolo, il tecnico neroverde porterebbe con lui il suo pupillo in caso firmasse il triennale con la Fiorentina.