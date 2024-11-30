Sky Sport: "Acerbi salterà la Fiorentina, ha già lasciato Appiano Gentile. Problema muscolare"

Francesco Acerbi salta Fiorentina-Inter. Il difensore nerazzurro, bloccato nella trasferta di Verona per un problema muscolare e in bilico fino a oggi, non ha ancora recuperato pienamente dall'elongaz...

Francesco Acerbi salta Fiorentina-Inter. Il difensore nerazzurro, bloccato nella trasferta di Verona per un problema muscolare e in bilico fino a oggi, non ha ancora recuperato pienamente dall'elongazione al bicipite femorale della coscia destra. Per questo ha già lasciato il centro sportivo di Appiano Gentile e non potrà essere della sfida domani sera al Franchi, riporta Sky Sport. C'è ancora attesa per capire se saranno invece arruolabili Davide Frattesi e Carlos Augusto.

DI LIVIO: “DOPO LA VITTORIA CONTRO L’ARSENAL A WEMBLEY TROVAI TRAPATTONI A PIANGERE DI GIOIA IN BAGNO”

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