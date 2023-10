Abodi sul Franchi: “Ci sono 130 milioni, gli va data importanza. Va valorizzato il rapporto con Commisso”

A margine del Next Generation Fest in svolgimento a Firenze, il ministro dello sport Andrea Abodi ha parlato anche dei 55 milioni definanziati e negati per il restyling del Franchi: “Ci stiamo concentrando sui 55 milioni che mancano e non sui 130 che invece ci sono, e sono sempre soldi pubblici. Di questi tempi bisogna valorizzare i 130 milioni e riorganizzarsi in qualche modo per trovare gli altri 55, che vuol dire provare anche da parte nostra dopo il no dell’Europa a trovare delle formule che consentano un ulteriore supporto. Ma non dimentichiamoci mai che 130 milioni arrivano dallo Stato, per altro con una decisione che è stata assunta dal governo precedente, quindi non vogliamo assumerci il merito”.

Abodi tira in ballo anche il presidente della Fiorentina Commisso: “Credo che in qualche modo vada valorizzato il rapporto col privato, che è un grande privato e lo ha dimostrato con la costruzione del centro sportivo Viola Park. Capisco i vincoli che ci sono stati, comunque mitigati attraverso il concorso di idee che c’è stato da parte del Comune di Firenze, anche se ciò non possa rispecchiare quello che il presidente Commisso avrebbe voluto fare. E cioè cioè “uno stadio moderno, contemporaneo, intelligente tecnologicamente, accessibile per tutte le forme di disabilità, magari con una comunità energetica”, e che “non sempre si riesce ad avere quello che in altri paesi è più ottenere soprattutto con i soldi propri, quindi trovare una ragionevole mediazione ed un equilibrio credo sia sempre possibile, però ricordo ancora alla comunità cittadina che i 130 milioni sono soldi pubblici”. Lo riporta Italpress