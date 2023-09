Il Ministro dello Sport Andrea Abodi ha così parlato al Corriere dello Sport sul Viola Park della Fiorentina: “Un’eccellenza a livello internazionale e la testimonianza della determinazione di Commisso non solo per il club ma per l’intero sistema. Mi auguro che questo spirito trovi corrispondenza nei fatti più di quanto sia emerso in questi mesi, per garantire una piena fruizione di tutte le strutture dedicate anche ai giovani e al calcio femminile” .