Abodi irremovibile: “Niente soldi dal Governo per il restyling del Franchi, per altri progetti sì”

Andrea Abodi, Ministro dello Sport, ha rilasciato un’intervista a Repubblica, diversi i temi che sono stati affrontati tra cui il restyling del Franchi, ecco le sue parole: “Venezia ha riformulato il progetto togliendo lo stadio e potendo così accedere alle misure di finanziamento Pnc-Pnrr. A Firenze sono convinto che, rielaborando il progetto e seguendo le prescrizioni per avere accesso a quel tipo di fondo, si possa arrivare allo stesso risultato. Vuol dire togliere il Franchi dalla voce che deve essere finanziata da noi. Come ha fatto Venezia. Quello che è stato fatto lì costituisce un segnale positivo per Firenze. La progettualità di un Comune è andata incontro allo strumento finanziario».

