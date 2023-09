Abodi: “Ritardi Viola Park? A breve una proposta per la regia unica per la gestione della burocrazia”

Il ministro per lo Sport e i giovani Andrea Abodi ha parlato a Gr Parlamento dei ritardi che si sono accumulati durante i lavori al Viola Park, a causa di mancate autorizzazioni da parte delle istituzioni: “A breve termine farò una proposta per trovare una regia unica nella gestione delle procedure burocratiche perché non sempre si trovano tecnici delle amministrazioni illuminati che aiutino le società a sviluppare queste iniziative. Probabilmente un commissario che possa fare coordinamento e affiancare amministrazioni e club potrebbe essere la soluzione per affrontare un problema che non è più procrastinabile. Dobbiamo trovare una modalità che consenta al tempo stesso di rispettare le norme e le legittime aspettative di un club e dei suoi tifosi. Non so se il commissario potrà essere la ricetta giusta, ma mi sento di non scartarlo”.