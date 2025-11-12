12 Novembre 2025 · Ultimo aggiornamento: 14:41

Lunedì 17 Novembre presentazione della “Legge Bove” a Roma, ci sará anche Edoardo Bove e il Ministro Abodi

Firenze, Stadio Artemio Franchi, 06.02.2025, Fiorentina-Inter, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com

News

Redazione

TAG:

AbodiBoveFiorentina

di

È stata definita la data della presentazione de "La legge Bove sul primo soccorso", si terrà a Roma. Presente anche il Ministro dello Sport.

Si terrà lunedì 17 novembre alle ore 17:30, presso la Sala Caduti di Nassiriya in Piazza Madama 11, Roma, la conferenza stampa di presentazione della Legge Bove sul Primo Soccorso. Il disegno di legge, promosso dai senatori Marco Lombardo e Carlo Calenda, nasce con l’obiettivo di rafforzare la formazione in materia di primo soccorso nel nostro Paese. Ogni anno, infatti, in Italia si registrano circa 65.000 decessi legati a carenze o ritardi negli interventi di soccorso tempestivo — un dato che evidenzia l’urgenza di una maggiore sensibilizzazione e preparazione della cittadinanza. Alla conferenza parteciperà anche Edoardo Bove, ex calciatore della Fiorentina, che insieme al Ministro per lo Sport e i Giovani Andrea Abodi e al dottor Mirko Damasco di Salvagente Italia sosterrà l’iniziativa in qualità di testimonial e promotoredella legge, portando la propria voce a supporto di una causa di grande valore civile e sociale.

