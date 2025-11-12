Lunedì 17 Novembre presentazione della “Legge Bove” a Roma, ci sará anche Edoardo Bove e il Ministro Abodi

Si terrà lunedì 17 novembre alle ore 17:30, presso la Sala Caduti di Nassiriya in Piazza Madama 11, Roma, la conferenza stampa di presentazione della Legge Bove sul Primo Soccorso. Il disegno di legge, promosso dai senatori Marco Lombardo e Carlo Calenda, nasce con l’obiettivo di rafforzare la formazione in materia di primo soccorso nel nostro Paese. Ogni anno, infatti, in Italia si registrano circa 65.000 decessi legati a carenze o ritardi negli interventi di soccorso tempestivo — un dato che evidenzia l’urgenza di una maggiore sensibilizzazione e preparazione della cittadinanza. Alla conferenza parteciperà anche Edoardo Bove, ex calciatore della Fiorentina, che insieme al Ministro per lo Sport e i Giovani Andrea Abodi e al dottor Mirko Damasco di Salvagente Italia sosterrà l’iniziativa in qualità di testimonial e promotoredella legge, portando la propria voce a supporto di una causa di grande valore civile e sociale.