Abodi non vuole abbandonare il Franchi: “C’è disponibilità ma ascoltate la Fiorentina”

Il ministro dello Sport Andrea Abodi ha così parlato del tema Franchi, ecco le parole riportate dal Corriere Fiorentino:

“C’è la disponibilità del governo ad andare incontro alle esigenze del sindaco Nardella e dello stadio Franchi. Comprendo l’amarezza di Nardella per le difficoltà attuali — aggiunge Abodi — la scelta di negare i 55 milioni però non è del governo italiano, ma semmai dell’Europa. Noi siamo pronti a fare la nostra parte affinché il progetto Franchi arrivi a compimento. Ho visto personalmente il Viola Park e fatto i complimenti per la bellissima opera, ma da ministro mi auspico che il club venga direttamente coinvolto nella ristrutturazione del Franchi. Si cita spesso il Flaminio per sbandierare lo spettro di uno stadio fatiscente, ma lì la storia è diversa perché quell’impianto è abbandonato mentre a Firenze si gioca. Le cito però due esempi: Bologna e Cagliari. Lì siamo a ottimo punto, avremo stadi nuovi e all’avanguardia, nonostante il caro prezzi. La svolta è stata l’intervento dei privati: senza quello non si sarebbe potuto far niente. Per raggiungere l’obiettivo bisogna armonizzare lo sforzo e renderlo comune”.

