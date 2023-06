Gazzetta, Italiano punta su Hjulmand ma tutto dipende da Amrabat. Richiesta? 20 milioni + bonus

La Gazzetta dello Sport oggi in edicola, fa il punto della situazione sul mercato in casa Fiorentina: Tutto dipende da Sofyan. Sì, perché Sofyan Amrabat è nel mirino dell’Atletico Madrid e il preferito da Vincenzo Italiano per la sostituzione del marocchino è Morten Hjulmand, colpo di Pantaleo Corvino a 170.000 euro che adesso è diventato opzione di molti al prezzo per… pochi. Il ds del Lecce, che alla Fiorentina aveva scovato diversi tesori, si trova nella situazione che la sua ex squadra vorrebbe un proprio giocatore: non per questo, però, la valutazione si è dilatata perché per avere il centrale di centrocampo danese scovato nel 2021 la richiesta resta assestata sui 20 milioni di euro più eventuali bonus da stabilire. Il danese del Lecce, però, resta preferenziale per il tecnico viola: in Premier League potrebbero riattivarsi quei “rumors” che avevano accostato Hjulmand a Tottenham e Arsenal ma per Italiano parte dell’incasso della più che probabile cessione di Amrabat dovrebbe essere investita sul danese.

