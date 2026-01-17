17 Gennaio 2026 · Ultimo aggiornamento: 11:49

Abodi piange Commisso: “Innamorato della “sua” Fiorentina. Ricordo i suoi sogni a partire dal nuovo stadio”

Redazione

17 Gennaio · 10:27

Aggiornamento: 17 Gennaio 2026 · 10:27

TAG:

AbodiCommissoFiorentina

di

"Ricordo l'amore per l'Italia e per Firenze"

Il Ministro dello Sport Andrea Abodi ha espresso il proprio cordoglio: “Ci ha lasciato Rocco Commisso, un uomo vero, semplice, schietto, sincero e carismatico, appassionato di calcio e innamorato della “sua” Fiorentina alla quale ha dato tanto, in tutti i sensi. In questa giornata triste ricordo i nostri incontri, le nostre chiacchierate insieme a Joe Barone, i suoi sogni a partire dal nuovo stadio. Ricordo e ricorderò di lui la passione e la generosità, la tenacia e la determinazione, l’amore per l’Italia, per la sua terra natia e per Firenze. Un abbraccio pieno di commozione alla famiglia e alla comunità viola. Ciao Rocco !”

