Abodi: “Il calcio italiano ha delle lacune. Obiettivo ammodernamento stadi, incontreremo la Fiorentina”

Il ministro per lo sport e i giovani del Governo Meloni, Andrea Abodi, ai margini dell’evento organizzato da Il Foglio a San Siro, ha parlato della situazione degli stadi. Le sue parole riportate da TMW:

“Abbiamo tre squadre in semifinale, ho fatto i complimenti a Roma, Fiorentina e Atalanta, come lo scorso anno mi complimentai con le cinque semifinaliste, tre delle quali arrivarono in finale. Il calcio italiano ha lacune da risolvere e daremo contributi dove non si riuscirà a risolvere alcuni problemi. Il governo è rispettoso, ma cerca di non essere mai spettatore. Dove le cose funzionano non c’è bisogno ma abbiamo dato operatività al gruppo di lavoro. Incontreremo Firenze, Cagliari e Parma per gli stadi, abbiamo incontrato anche il Bologna. L’obiettivo è l’ammodernamento degli stadi e lo faremo con alcuni contributi. Stiamo valutando anche norme che rendano fluidi ed efficienti gli iter amministrativi”.

