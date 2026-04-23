Abodi: “Impossibile un eventuale ripescaggio dell’Italia. Non è opportuno, ci si qualifica sul campo”

Abodi ha voluto sottolineare l’impossibilità di ripescaggio dell’Italia

Secondo quanto riportato da TuttomercatoWeb, Abodi ha parlato ad un evento del possibile ripescaggio dell’Italia. Dopo le parole di Zampolli (inviato di Trump) è intervenuto il ministro dello sport che ha negato questa possibilità: “L'eventuale ripescaggio dell'Italia al Mondiale 2026, primo non è possibile, secondo non è opportuno. Non so cosa venga prima. Ci si qualifica sul campo"