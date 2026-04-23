Abodi: “Impossibile un eventuale ripescaggio dell’Italia. Non è opportuno, ci si qualifica sul campo”
Abodi ha voluto sottolineare l’impossibilità di ripescaggio dell’Italia
A cura di Redazione Labaroviola
23 aprile 2026 16:32
Secondo quanto riportato da TuttomercatoWeb, Abodi ha parlato ad un evento del possibile ripescaggio dell’Italia. Dopo le parole di Zampolli (inviato di Trump) è intervenuto il ministro dello sport che ha negato questa possibilità: “L'eventuale ripescaggio dell'Italia al Mondiale 2026, primo non è possibile, secondo non è opportuno. Non so cosa venga prima. Ci si qualifica sul campo"