Rivera duro: "Non mi piacciono le proprietà americane. Non capiscono di calcio, dovrebbe fare altro"

Gianni Rovera in una lunga intervista a Tuttosport ha attaccato duramente le proprietà Americane in Serie A, queste le sue parole sul tema:Cosa non ti piace del calcio moderno?"Non mi piace vedere gli...

Gianni Rovera in una lunga intervista a Tuttosport ha attaccato duramente le proprietà Americane in Serie A, queste le sue parole sul tema:

Cosa non ti piace del calcio moderno?

"Non mi piace vedere gli americani padroni del calcio italiano: molti di loro dovrebbero svolgere un altro mestiere. Per fare i presidenti non basta avere i soldi: bisogna anche capire di calcio. A loro, invece, il calcio interessa perché da esso ci guadagnano...

A proposito dei proprietari statunitensi, e in particolare della situazione del suo Milan, dove le "bandiere" come lui e Paolo Maldini sono state allontanate.

"Io sono addirittura in causa con il Milan per alcune questioni. I proprietari Americani non tengono alle bandiere e non capiscono di calcio:"