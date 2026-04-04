Rivera a gamba tesa su Mancini: "Scappato in Arabia, spero non torni come ct dell'Italia"
Ha preso la sua decisione e ha costretto tutti a non volerlo più come ct
A cura di Redazione Labaroviola
04 aprile 2026 13:31
L'ex calciatore Gianni Rivera a La Repubblica ha duramente attaccato Roberto Mancini: "Mancini come sostituto? Mi spiace per Roberto ma quando è scappato in Arabia Saudita ha preso la sua decisione e ha costretto tutti a non volerlo più come ct, non l'ha ancora capito. Spero non torni sulla nostra panchina"