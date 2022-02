Zoff rassicura la Lazio: “Vlahovic, che perdita per la Fiorentina. Adesso la partita è giocabile”

Dino Zoff, doppio ex della partita di domani, è intervenuto ai microfoni di TMW in occasione di Fiorentina-Lazio. Ecco le sue parole: “La perdita di Vlahovic conta molto, può pesare per i viola. Senza un giocatore così la partita è giocabile per la Lazio. Si sapeva che sarebbe andato via, ma pensavo a fine campionato. La Juve ha fatto un gran colpo per quel che ha fatto vedere. Se si ripete certamente è un grande acquisto”.

