Zoff incoraggia la Fiorentina: "Con Vanoli possono centrare la salvezza, come feci io"

12 Gennaio

11:21

Aggiornamento: 12 Gennaio 2026 · 11:43

Dino zoff

Dino Zoff segue con attenzione e un pizzico di amarezza la stagione della Fiorentina. Interpellato da Tuttosport, l’ex portiere della Juventus ed ex allenatore viola non nasconde il proprio dispiacere per la situazione attuale del club gigliato:

«Mi spiace moltissimo, ovviamente, ma nello sport può capitare. Io, tra l’altro, quando fui chiamato alla Viola fu proprio per salvarla e alla fine ci sono riuscito. Penso che questi ragazzi, con Vanoli, abbiano tutte le carte in regola per fare altrettanto. Staremo a vedere».

