Zoff: “Fiorentina deve concentrarsi sulle coppe? Considerazioni che fanno solo le grandi squadre”

Dino Zoff è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno per parlare di Fiorentina, Juventus e presentare la sfida di domenica in campionato. Ecco le sue dichiarazioni:

“Momento della Fiorentina? Ha fatto delle cose buone e qualche altra non è riuscita. Una squadra interessante ma non è stata continua.

Concentrarsi su Coppa Italia e Conference? Non sono d’accordo: considerazioni che possono fare le grandi squadre. Ognuno deve fare il massimo in tutte le competizioni. Se uno dice di puntare tutto su una Coppa poi magari non arriva neanche quella.

Caso Juventus? Situazione è spinosa e non voglio entrare nel merito e vedremo come si svilupperà. Bisogna far vedere che dopo questa anomalia, che è successa o meno, va dimostrata ancora di più la forza e determinazione sul campo.

Chi arriva meglio alla partita? La Juventus ha gente che rientra e due buoni risultati quindi è favorita. La Fiorentina può metterla in difficoltà, fa pochi gol ma è brillante e non sarei così tranquillo se fossi la Juve.”

