Zoff elogia Terracciano: “Mi ha fatto un’ottima impressione e mi ha sorpreso piacevolmente”

Dino Zoff, uno tra i più grandi portieri italiani di tutti i tempi con un passato da ex estremo difensore della Fiorentina, è intervenuto quest’oggi ai microfoni del Pentasport di Radio Bruno, parlando di alcuni temi caldi in casa viola e non solo. Queste le sue parole:

Sull’Italia e l’Europeo: “Sono fiducioso della nostra Nazionale, mi fido meno del nostro campionato, ma in Europa ci facciamo sempre rispettare e apprezzare. Spalletti ha una buona rosa a disposizione, sa lui cosa fare e come gestire la squadra.”

Sulla Fiorentina: “La Fiorentina quest’anno ha fatto comunque un discreto campionato, se riesce a mettere qualche pedina in più può veramente rientrare in alto. Io ho un grande ricordo della squadra e della città, mi sono trovato sempre bene quando ero lì.”

Su Terracciano: “Per quello che ho visto, Terracciano mi ha sorpreso piacevolmente, ha fatto delle buone cose e si comporta con molta semplicità. Mi ha lasciato una buonissima impressione, magari tra i tifosi non si percepisce bene, ma in sostanza ha fatto molto bene.”

Su Palladino: “Palladino ha fatto molto bene a Monza, quindi le prerogative sono assolutamente buone.”

IL PROGRAMMA ESTIVO DELLA FIORENTINA