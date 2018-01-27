Pazzini: finito fuori rosa col Verona, tornerebbe a Firenze di corsa. E Corvino osserva...

Il rapporto tra Giampaolo Pazzini, il Verona e Fabio Pecchia si è compromesso dopo l’esclusione con il Crotone. Anche a Firenze non ci sarà. L’ex viola è fuori rosa e in questi ultimi giorni di mercat...

A cura di Redazione Labaroviola 27 gennaio 2018 10:05

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