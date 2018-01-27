Pazzini: finito fuori rosa col Verona, tornerebbe a Firenze di corsa. E Corvino osserva...
Il rapporto tra Giampaolo Pazzini, il Verona e Fabio Pecchia si è compromesso dopo l’esclusione con il Crotone. Anche a Firenze non ci sarà. L’ex viola è fuori rosa e in questi ultimi giorni di mercat...
Il rapporto tra Giampaolo Pazzini, il Verona e Fabio Pecchia si è compromesso dopo l’esclusione con il Crotone. Anche a Firenze non ci sarà. L’ex viola è fuori rosa e in questi ultimi giorni di mercato potrebbe trasferirsi in una nuova squadra. Il Torino pensa a lui come sostituto di Belotti, ma anche la Fiorentina osserva la situazione per sopperire all’eventuale addio last minute di Babacar. Un’operazione come il Toni o il Gilardino bis, ma anche come accadde con Vieri a fine carriera. La difficoltà più importante riguarda l’ingaggio. Lo riporta La Nazione.