Pazzini svela: "Amrabat voleva calciare un rigore al mio posto, gli dissi: 'Lascia stare'"

Pazzini racconta un episodio accaduto in un Verona-Juve quando il risultato era sull'1-1

Giampaolo Pazzini a Radio Serie A ha raccontato un episodio accaduto in un Verona-Juventus, in merito a calciatori che vogliono calciare il penalty al posto del rigorista designato: "È capitato anche a me di essere rigorista ed un mio compagno mi venne a chiedere di tirare un rigore. In un Verona-Juve 1-1, era Amrabat, lui non era neanche tra i rigoristi e non avevo neanche capito la sua richiesta. Gli dissi 'lascia stare', non lo guardai neanche in faccia. Fortunatamente feci gol".

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