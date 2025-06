Pazzini: “La Fiorentina ha bisogno di un allenatore importante. A Kean dico di restare a Firenze”

Giampaolo Pazzini, ex attaccante tra le altre di Inter, Milan, Sampdoria e Fiorentina, è intervenuto ai media presenti, tra cui TMW, a margine dell’iniziativa benefica ‘Careggi gioca in Viola’, ovvero un quadrangolare di beneficenza con tante ex leggende del calcio tenutosi al Viola Park. La prima domanda riguarda la situazione della Fiorentina e la possibilità che Pioli torni in Toscana: “Mai come quest’anno penso che ci sia un cambio di così tante panchine, anche importanti. Sono molto curioso di vedere cosa succederà, non mi aspettavo l’addio di Palladino con queste tempistiche. Firenze ha bisogno di un allenatore importante, Pioli potrebbe essere un nome di livello”.

L’Inter si è fatta trovare impreparata dall’addio di Inzaghi? Sembra adesso che avanzi prepotentemente il nome di Chivu.

“Sto seguendo anche io come voi, penso che possa essere finito un ciclo. Le strade hanno preso delle direzioni differenti, non so cosa possa succedere. Chivu ha fatto benissimo a Parma, vediamo”.

Kean è esploso a Firenze. Si sente di dargli qualche consiglio?

“Ha fatto una stagione straordinaria, il primo anno in Serie A ricordo che lo fece con me all’Hellas Verona. È cresciuto a livelli incredibili, ma secondo me ha ancora margini di miglioramento. Qua penso abbia trovato un ambiente fantastico e ideale, gli consiglierei sicuramente di restare”.