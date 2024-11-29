Pazzini: "Kean? Il segreto è dare fiducia alle punte. Bravo Palladino a metterlo nelle condizioni per rendere"

Giampaolo Pazzini, Direttore Operativo della Pistoiese, ed ex viola si è espresso a Lady Radio sulle vicende relative alla Fiorentina: “La Fiorentina di quest’anno anche se era partita così e così è s...

Giampaolo Pazzini, Direttore Operativo della Pistoiese, ed ex viola si è espresso a Lady Radio sulle vicende relative alla Fiorentina: “La Fiorentina di quest’anno anche se era partita così e così è stata brava a cambiare le sue idee iniziali, merito soprattutto di Palladino. La squadra è in fiducia, sta facendo benissimo. L’Inter è favorita ma venire a giocare al Franchi è sempre difficile a maggior ragione con questo entusiasmo, mi aspetto una grande partita”.

Poi ha proseguito parlando anche di Moise Kean: “Agli attaccanti basta dare fiducia è lì il segreto. È successo anche a me, lui sta raggiungendo la consapevolezza nei propri mezzi, ha una sicurezza clamorosa, gioca con una tranquillità imbarazzante e quando stai così è tutto più facile. Bravo Palladino a metterlo nelle condizioni giuste per rendere al massimo”.

SENTITE CARESSA: “SE LA FIORENTINA GIOCA COME AL SOLITO CONTRO L’INTER RISCHIA GROSSO, OCCHIO A THURAM”

https://www.labaroviola.com/sentite-caressa-se-la-fiorentina-gioca-come-al-solito-contro-linter-rischia-grosso-occhio-a-thuram/278785/