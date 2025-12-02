2 Dicembre 2025 · Ultimo aggiornamento: 20:15

Labaro viola: il mondo viola minuto per minuto
Pazzini: “Dzeko sta aiutando un gruppo di ragazzi più giovani e in difficoltà. Vuole cambiare le cose”

News

Pazzini: “Dzeko sta aiutando un gruppo di ragazzi più giovani e in difficoltà. Vuole cambiare le cose”

Redazione

2 Dicembre · 18:09

Aggiornamento: 2 Dicembre 2025 · 18:09

TAG:

DzekoPazzini

Condividi:

di

L’ex viola esalta la personalità di Dzeko: “Si espone in prima persona per guidare i giovani e cambiare la situazione”

Giampaolo Pazzini, ex attaccante della Fiorentina, ha parlato ai microfoni di Radio Serie A del confronto tra Edin Dzeko e i tifosi viola, queste sono le sue parole: “Abbiamo visto Dzeko che si è esposto a Bergamo. L’attaccante bosniaco ha tantissima personalità, mi è piaciuto molto perché alla sua età, con la carriera che ha fatto, con quello che ha guadagnato e vinto poteva fregarsene. Quando un ragazzo così si espone è perché nelle vene ha il sangue. Lui vuole fare sempre qualcosa di livello. Sta cercando di aiutare un gruppo di ragazzi più giovani e in difficoltà, visto che ha vissuto certe situazione e decide di esporsi in prima persona. Nonostante non stia giocando molto. Avrebbe avuto tutto il diritto di dire: “Ragazzi sapete cosa? Io ho trentotto anni, pensateci voi, io vado a farmi la doccia”. Invece questo qua è un sintomo di un calciatore che vuole cambiare le cose”

Lascia un commento

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

Testata giornalistica | Autorizzazione Tribunale di Firenze n.6004 del 03/11/2015
Edimedia editore | Proprietario: Flavio Ognissanti | P. IVA: IT04217880717
CHI SIAMO

© Copyright 2020 - 2025 | Designed and developed by Kobold Studio