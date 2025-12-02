Pazzini: “Dzeko sta aiutando un gruppo di ragazzi più giovani e in difficoltà. Vuole cambiare le cose”

Giampaolo Pazzini, ex attaccante della Fiorentina, ha parlato ai microfoni di Radio Serie A del confronto tra Edin Dzeko e i tifosi viola, queste sono le sue parole: “Abbiamo visto Dzeko che si è esposto a Bergamo. L’attaccante bosniaco ha tantissima personalità, mi è piaciuto molto perché alla sua età, con la carriera che ha fatto, con quello che ha guadagnato e vinto poteva fregarsene. Quando un ragazzo così si espone è perché nelle vene ha il sangue. Lui vuole fare sempre qualcosa di livello. Sta cercando di aiutare un gruppo di ragazzi più giovani e in difficoltà, visto che ha vissuto certe situazione e decide di esporsi in prima persona. Nonostante non stia giocando molto. Avrebbe avuto tutto il diritto di dire: “Ragazzi sapete cosa? Io ho trentotto anni, pensateci voi, io vado a farmi la doccia”. Invece questo qua è un sintomo di un calciatore che vuole cambiare le cose”