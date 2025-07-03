Pazzini: "Un paio di tacchetti della scarpa d'oro di Toni sono miei, con tutti i gol che gli ho fatto fare"

Pazzini ha rilasciato un intervista alla Gazzetta Dello Sport in cui ha ripercorso la sua carriera tra cui anche la tappa alla Fiorentina, queste le sue parole:Pazzini, in carriera si è sentito sottov...

Pazzini ha rilasciato un intervista alla Gazzetta Dello Sport in cui ha ripercorso la sua carriera tra cui anche la tappa alla Fiorentina, queste le sue parole:

Pazzini, in carriera si è sentito sottovalutato?

«A essere sincero, sì. Ci ho messo del mio, non sono mai stato un personaggio, non mi sono mai auto-sponsorizzato. Sono sempre stato lineare, ecco. Poco…“pazzo”. Ma in alcune occasioni non ho avuto quel risalto che meritavo»

Una volta disse: «Se fossi stato più egoista avrei segnato molto di più».

« Vero, me lo ribadirono anche Ulivieri e Allegri. Alla Fiorentina mi sacrificavo per far segnare Toni, quindi ero meno spietato in zona gol».

Non pensa mai al fatto che forse Toni le ha tarpato un po’ le ali?

«Mai. Invidia e gelosia non fanno parte di me, anzi, gli ho sempre detto scherzando che un paio di tacchetti della sua Scarpa d’oro sono anche miei. Con tutti i gol che gli ho fatto fare.

Se le dico Fiorentina a cosa pensa?

«Una piazza incredibile, una proprietà ambiziosa, le prime grandi partite, la Champions, campioni come Mutu. Un gruppo straordinario»